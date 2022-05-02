Контракт на 40 млрд кубів газу

18:58 30 липня Київ, Україна

Згідно з контрактом між Україною і Росією, Газпром повинен буде прокачати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу. З огляду на те, що більша частина газу вже протранзитована , є передумови того, що Україна могла б дати ще більше, але Газпром проти.



У першому півріччі 2021 року через територію України протранспортовано 21,8 млрд кубометрів російського газу. Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомив глава Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон, пише Укрінформ.



"У нас є контракт на 40 млрд кубів, і трохи більше половини ми вже протранзитували. Все відповідає нашим очікуванням", - сказав він.



Макогон нагадав, що Газпром погодився бронювати додаткові потужності для транзиту газу в 15 млн куб. м газу на добу, але не більше.



За його словами, всього Україна може запропонувати Газпрому 200 млн куб. м транзитних потужностей на добу. Макогон підкреслив, що при таких обсягах транзиту ціни на газ в Європі були б набагато менші.



Напередодні вартість газу в Європі досягла рекордних 500 доларів за тисячу кубометрів.