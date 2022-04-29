Контракт на 47 млн гривень. Київське метро з ТОВ "Сота Україна"

22:49 28 липня Київ, Україна

В цьому році, втім, як і в минулі, компанія "Сота-Україна" обійшла всіх своїх конкурентів, запропонувавши найнижчу ціну на поставку КП "Київський метрополітен" рейок. Загальна вартість угоди становить 47 000 000 гривень.

Про це свідчить інформація про відповідний тендер, розміщена на майданчику ProZorro, передає ГМК-Центр.



Зокрема, державне комунальне підприємство планує укласти контракт на поставку 1,2 тис. тонн рейок типу Р50. Поставки продукції, за умовами тендерної документації, повинні завершитися до кінця листопада 2021 року.



В аукціоні також брала участь компанія "Метінвест-СМЦ", але "Сота" запропонувала меншу ціну.



У минулі роки право на постачання рейок метрополітену неодноразово вигравала компанія "Сота-Україна". Заявки на участь також подавали ТОВ "МС Трейд Україна" і ТОВ "Метінвест-СМЦ".



Рейки Р50 використовують для будівництва ширококолійних залізничних колій на ділянках, схильних до великих вагових навантажень. Вони виготовляються з високовуглецевих малолегованих марок сталі.