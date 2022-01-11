Контракт NASA зі SpaceX на будівництво місячного модуля призупинено

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Космічні перегони тривають і кожен хоче посісти в них вигідне місце. Як повідомило вчора ввечері агентство CNBC, контракт на будівництво посадкового модуля для висадки на Місяць, вартість якого становила 2,89 млрд доларів, зупинений. Космічне агентство NASA призупинило цей контракт з компанією SpaceX.

Відзначається, що компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin і компанія Dynetics опротестували рішення віддати побудову модуля SpaceX в Головному контрольному управлінні США (GAO).

Тепер SpaceX повинна припинити будь-яку роботу, пов'язану з контрактом, поки GAO не розгляне всі позови.

Нагадаємо, рік тому повідомлялося, що NASA вибрало три американські компанії, які займуться розробкою і створенням місячного модуля для висадки астронавтів на поверхню Місяця - SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, а також Dynetics.

Навесні 2019 року NASA оголосило, що нова американська програма освоєння Місяця отримала назву Артеміда (Artemis) і складатиметься з трьох етапів.

Перший передбачає непілотований політ корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. Він запланований на другу половину 2020 року.

Другий - обліт супутника Землі з екіпажем на борту, намічений на 2022 рік. На третьому етапі місії повинна відбутися висадка астронавтів на Місяць в 2024 році.