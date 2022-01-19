Концерн Alstom готовий розмістити частину виробництва в Україні

Французький міністр економіки розповів про вимоги України підвищити локалізацію підприємств концерну Alstom в нашій країні. У свою чергу Франція готова піти на поступки, тому що підписаний контракт на поставку електровозів в Україну робить вимогу українського уряду логічною.

"Що стосується контракту на поставку електровозів, Alstom готовий локалізувати в Україні до 35% виробництва і обслуговування. На початку обговорення Alstom планувала локалізувати близько 20%. Ми зрозуміли, що цього було недостатньо. Це яскраве свідчення нашої готовності враховувати законний запит української влади", - сказав Брюно Ле Мер.

Він підкреслив, що Франція повністю розуміє прохання президента України Володимира Зеленського, який хоче, щоб французькі компанії, які беруть участь в контрактах з Україною, розмістили значну частину своїх виробництв в Україні.