Компанію Walt Disney вперше очолила жінка

Вперше за 98 років існування компанії Walt Disney жінка зайняла посаду голови ради директорів.

Про це йдеться у заяві компанії.

Сьюзан Арнольд, яка була членом ради директорів Disney протягом 14 років, змінить посаду Боба Айгера. Раніше Арнольд була керівником світової інвестиційної компанії Carlyle і обіймала керівні посади у найбільших компаніях Америки (Procter and Gamble та McDonald's).

Айгер, який подав у відставку з посади генерального директора Disney у 2020 році, покине компанію до кінця грудня. Він перебував на посаді 15 років. За цей час Disney здійснила низку великих покупок: компанії Pixar, Marvel, Lucasfilm та 21st Century Fox. У 2016 році компанія відкрила свій перший тематичний парк та курорт у материковому Китаї.

Про плани піти до кінця цього року оголосили ще кілька інших керівників Disney, зокрема, голова студії Алан Хорн, президент та головний креативний директор Disney Branded Television Гері Марш та генеральний радник компанії Алан Браверман.