Компанія «НІБУЛОН» вперше експортує пшеницю до Алжиру.

15:41 14 січень Київ, Україна

Компанія «НІБУЛОН» у 2021 році розширила географію експорту, відвантаживши свою продукцію до 38 країн, встановивши рекорд. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 32 країни, а у 2017 – 23 країни.



Про це повідомляє прес-служба компанії.



За словами головного менеджера в оптовій торгівлі зерновими культурами компанії «НІБУЛОН» Дмитра Фурди, ключовим імпортером залишається Китай, куди було відвантажено близько 1,5 млн. тонн кукурудзи та ячменю.. 2-е місце зайняв Єгипет, куди було відвантажено близько 630 тис. тонн пшениці та кукурудзи. Третє місце по Індонезії з обсягом 615 тис.. тонн. Також у 2021 році відкрито нові напрямки експорту – країни Африки та Азії (Нігерія, Камерун, Гана, Ірак).



Окремо слід зазначити широку географію експорту пшениці, що включає 27 країн. Окрім уже згаданих, є такі незвичайні для України напрями, як Мексика, Кенія, Оман, Танзанія, Уганда та Бурунді.