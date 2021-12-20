Компанія "Інтерпайп" зловживає монопольним становищем на ринку

"Інтерпайп" зловживає монопольним становищем на ринку, проте Антимонопольний комітет порушень не бачить, повідомляють ЗМІ.
Йдеться про компанію Віктора Пінчука – «Інтерпайп», яка за даними журналістів-розслідувачів, виробляє та продає колеса для залізничного транспорту за завищеними цінами.
Востаннє вона суттєво підняла ціни у 2019 році вдвічі, до 29 тисяч 980 гривень. У компанії пояснили таке подорожчання "підвищеним попитом на ринку".
І справді, стверджують експерти, попит збільшився, але не в Україні, а за кордоном, зокрема, в Росії, куди "Інтерпайп" почав експортувати свою продукцію за заниженими цінами.
Йдеться про компанію Віктора Пінчука – «Інтерпайп», яка за даними журналістів-розслідувачів, виробляє та продає колеса для залізничного транспорту за завищеними цінами.
Востаннє вона суттєво підняла ціни у 2019 році вдвічі, до 29 тисяч 980 гривень. У компанії пояснили таке подорожчання "підвищеним попитом на ринку".
І справді, стверджують експерти, попит збільшився, але не в Україні, а за кордоном, зокрема, в Росії, куди "Інтерпайп" почав експортувати свою продукцію за заниженими цінами.
Проте АМКУ вже рік не може побачити ознаки зловживань. Більше того, він встановив, що компанія - не монополіст, адже конкуренти на ринку є. Та й це помилкове рішення – стверджують експерти. Тому що колеса іноземних виробників були заборонені на українському ринку.
Тим часом «Інтерпайп» продовжує одноосібно контролювати ринок та визначати ціни. А «Укрзалізниця» платитиме за її застарілий товар за європейськими цінами.
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