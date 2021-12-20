Компанія "Інтерпайп" зловживає монопольним становищем на ринку

15:10 16 листопад Київ, Україна

"Інтерпайп" зловживає монопольним становищем на ринку, проте Антимонопольний комітет порушень не бачить, повідомляють ЗМІ.



Йдеться про компанію Віктора Пінчука – «Інтерпайп», яка за даними журналістів-розслідувачів, виробляє та продає колеса для залізничного транспорту за завищеними цінами.



Востаннє вона суттєво підняла ціни у 2019 році вдвічі, до 29 тисяч 980 гривень. У компанії пояснили таке подорожчання "підвищеним попитом на ринку".



І справді, стверджують експерти, попит збільшився, але не в Україні, а за кордоном, зокрема, в Росії, куди "Інтерпайп" почав експортувати свою продукцію за заниженими цінами.

За даними російського порталу закупівель, середня ціна у 2019 році склала 15-20 тисяч гривень за одиницю. У тендерах Укрзалізниці "Інтерпайп" підняв ціни до 30 тисяч гривень. Тобто майже вдвічі дорожче. Через це, кажуть аналітики, українська залізниця зазнала великих збитків.

Проте АМКУ вже рік не може побачити ознаки зловживань. Більше того, він встановив, що компанія - не монополіст, адже конкуренти на ринку є. Та й це помилкове рішення – стверджують експерти. Тому що колеса іноземних виробників були заборонені на українському ринку.



Тим часом «Інтерпайп» продовжує одноосібно контролювати ринок та визначати ціни. А «Укрзалізниця» платитиме за її застарілий товар за європейськими цінами.