Компанія "Інтерпайп Україна" заплатила штраф 70 млн за змову на тендері

20:49 18 серпня Киев, Украина

"Укрзалізниці" щодо закупівлі запчастин. Загальна сума штрафу склала майже 70 млн гривень. АМКУ висунув звинувачення чотирьом компаніям, які брали участь в змові на торгахщодо закупівлі запчастин. Загальна сума штрафу склала майже 70 млн гривень.



Компанія "Інтерпайп Україна", яка входить в промислову групу бізнесмена Віктора Пінчука, заплатила Антимонопольному комітету України (АМКУ) 69,3 млн грн штрафу. Оплата сталася після рішення апеляційного суду на користь АМКУ.



Як повідомляється на сайті комітету, справа стосувалася змови групи компаній на торгах "Укрзалізниці" щодо закупівлі запчастин до рухомого складу. Загальна очікувана вартість по 42 процедурах становила майже 700 млн грн.



АМКУ встановив, що в 2018 році компанії "Інтерпайп Україна", "Ретек", "Транспортні інвестиції" і фірма "Інтервторпром", маючи спільні інтереси, домовилися імітувати конкуренцію в ході торгів. В результаті комітет наклав на них штраф на загальну суму понад 71 млн грн. Однак учасники оскаржили його в суді. Але апеляційна інстанція підтримала доводи держоргану.



"Завдяки послідовній та аргументованій позиції АМКУ їм доведеться понести відповідальність за антиконкурентні узгоджені дії", - підкреслює регулятор.



Крім штрафу, компаніям заборонено брати участь в державних закупівлях протягом трьох років.



Нагадаємо, в 2020 році чистий прибуток "Інтерпайп" досяг $195,116 млн. Це в 4,2 раза або майже на 77% менше в порівнянні з попереднім роком. А в першому кварталі 2021-го "Інтерпайп" зовсім втратив 90% чистого прибутку.