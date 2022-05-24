Компанія Алібаба-Груп конфліктує з Китаєм

Засновник Алібаба-Груп не може знайти компроміс з китайською владою. Китайський мільярдер Джек Ма запропонував Пекіну частину свого бізнесу і активи в обмін на лояльне ставлення до його компанії. Однак і це не допомогло.

Зокрема, мова йшла про те, що під час зустрічі з представниками Народного банку Китаю і представниками страхового сектора Джек Ма запропонував передати будь-які фінансові платформи під контроль уряду, якщо це в інтересах держави. Примітно, що діалог відбувся 2 листопада, за кілька днів до рекордного первинного розміщення акцій його компанії.

Втім, пропозиція на користь не пішла - вже на наступний день Шанхайська фондова біржа скасувала операцію. Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла: це рішення прийняв особисто голова КНР Сі Цзіньпін, оскільки був обурений тим, що Джек Ма критикував китайську владу. У вересні поточного року Народний банк ввів нові правила для компаній фінансового сектора - зокрема, посилив вимоги до резервів капіталу і управління ризиками.