Компанія Modernа не має наміру надзбагатитися від продажу своєї вакцини

11:21 22 листопада Київ, Україна

Мабуть, найбільш нагальним стало для людства питання забезпечення країн вакциною від коронавірусу COVID-19. Не менш важливою складовою при цьому є як кількість виробленої вакцини, так і її якість і ціна. Стало відомо, що вакцина виробництва американської біотехнологічної компанії Moderna буде коштувати від 25 до 37 доларів, в залежності від обсягу закупівлі. Про це сказав глава компанії Стефан Бансель, повідомляє Welt am Sonntag в неділю, 22 листопада.

"Це справедлива ціна, враховуючи те, у скільки системі охорони здоров'я обходиться лікування пацієнта, коли у нього розвивається важка форма COVID-19", - зазначив Бансель і додав, що "ми не зацікавлені в максимального прибутку".

За його словами, до кінця року планується виробництво 20 млн доз вакцини, але в Європу в цей період буде поставлена тільки невелика частина. Компанія зацікавлена в постачаннях до Європи і, за словами Банселя, досягнення домовленості - питання декількох днів.

Раніше стало відомо, що ефективність вакцини від Moderna становить понад 94%. Вона може запобігати захворюванню COVID-19, в тому числі у важкій формі, стверджували в компанії.

Нагадаємо, ще в серпні адміністрація США уклала контракт з Moderna про закупівлю 100 млн доз експериментальної вакцини від коронавірусу за більш ніж $1,5 млрд.