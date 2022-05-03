Компанія Google закриває сервіс Poly

Немає нічого постійного, а особливо у віртуальному світі. Навіть на таких світових гігантів, як Google. Як стало відомо, компанія в черговий раз довела той факт, що надто розраховувати на сталість роботи її сервісів не варто. Пошуковий гігант оголосив, що закриває Poly, бібліотеку 3D-об'єктів і платформу для обміну ними, яка була запущена в 2017 році і, в першу чергу, націлена на творців VR і AR. Сервіс припинить роботу 30 червня 2021 року, але завантажити в Poly нові матеріали буде неможливо, починаючи з 30 квітня 2021 року.

Сервіс Poly був розроблений, щоб допомогти розробникам створювати низькополігональні об'єкти віртуальної реальності. Одночасно він служив бібліотекою ресурсів, які можна було використовувати в іграх і додатках віртуальної реальності. Він пропонував більш простий спосіб створення ресурсів, ніж такі інструменти, як Google Tilt Brush або програми Autodesk, Blender і інших розробників.

Рішення Google закрити Poly було цілком передбачуваним після того, як компанія припинила продавати свої гарнітури Daydream VR і закрила студію Spotlight Stories VR разом з додатком Daydream Play Movies and TV. Крім того, в минулому році компанія згорнула свою платформу Jump VR.