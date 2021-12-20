Компанія JPMorgan прогнозує подальший дефіцит напівпровідників

11:37 22 листопад Київ, Україна

JPMorgan прогнозує подальший дефіцит напівпровідників аж до 2022 року. Про це розповіли аналітики компанії.

Там кажуть, що проблема буде актуальною аж до середини наступного року. Вже потім ситуація може частково покращитися на тлі більшого обсягу постачання.

Нині криза з чипами негативно впливає на низку галузей, для яких вони є важливою частиною виробництва.

Наприклад, мікросхеми важливі для такої галузі як автовиробництво, а також виготовлення низки побутових приладів, смартфонів та комп'ютерів.

Відомо, що у вересні 2021 року в Україні значно збільшився обсяг автовиробництва. Минулого місяця з конвеєрів зійшли 909 одиниць транспортних засобів. Про це повідомляє "Укравтопром".

Порівняно з минулим роком цього року випуск автотранспорту у країні зріс майже на 6%. Щодо попереднього місяця, то спостерігається покращення ситуації майже вдвічі. У серпні виготовили 554 автомобілі.