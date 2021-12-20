Компанія Glovo отримала 450 млн євро інвестицій

Раунд фінансування серії F позначився для компанії Glovo значним інвестиційним вливанням. На своєму офіційному сайті компанія опублікувала інформацію про те, що отримала 450 млн євро на посилення своїх позицій на світовому ринку.

Новий раунд фінансування очолили інвестиційні фонди Lugard Road Capital і Luxor Capital Group. Також серед інвесторів опинилися Delivery Hero, Drake Enterprises і GP Bullhound.

Залучені інвестиції компанія планує направити на розширення своєї присутності на 20 ринках, де компанія вже працює.

Також в компанії планують зосередитися на розвитку нещодавно запущеного напрямку Q-Commerce. Цей напрямок було створено для забезпечення «надшвидкої» доставки протягом 10 хвилин через мережу dark stores (магазинів без продавців). Зараз такі dark stores у Glovo працюють в Барселоні, Мадриді, Лісабоні та Мілані. До кінця 2021 року компанія планує досягти позначки в 200 магазинів, відкривши нові dark stores в Валенсії, Римі, Порту і Бухаресті.