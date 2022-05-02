Компанія Amazon оскаржить європейський штраф у $887 млн

08:12 31 липня Київ, Україна

З вчорашньої публікації CNBC стало відомо, що на компанію Amazon був накладений чималий штраф розміром в 887 мільйонів доларів. Національна комісія Люксембургу щодо захисту даних винесла таке рішення проти Amazon за виявлені порушення при обробці персональних даних користувачів.

Комісія вирішила, що обробка персональних даних Amazon не відповідає регламенту ЄС щодо захисту даних. Претензії пов'язані з показом клієнтам релевантної реклами. Це рекордний штраф за подібні порушення з моменту набуття чинності в ЄС Загального регламенту захисту персональних даних 25 травня 2018 року. Крім штрафу, компанія також зобов'язана переглянути чинну практику збору персональних даних.

В Amazon рішення комісії назвали необґрунтованим і заявили, що оскаржать його - компанія стверджує, що дані клієнтів ніколи не передавалися третім особам.

Після публікації цієї інформації акції Amazon на Nasdaq на відкритті торгів 30 липня впали відразу на 7,14 відсотка.

У свою чергу засновник Amazon Джефф Безос втратив 14 мільярдів доларів і поступився першим рядком у списку найбагатших людей президенту групи Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, свідчить лічильник Forbes Real-Time.

За даними Forbes, статок Безоса становить 191,9 мільярда доларів, тоді як статок Арно дорівнює 194,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, що раніше Безос пішов з посади гендиректора Amazon. Повноваження перейшли Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services.

Після відходу з Amazon Безос розбагатів на $11 млрд. Тоді його статки склали 212,4 мільярда доларів.