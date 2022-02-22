Компанія SkyUp може збанкрутувати

08:24 30 вересень Київ, Україна

Український авіаперевізник SkyUp може заявити про банкрутство. Карантинні обмеження знизили пасажиропотік в значній мірі, а це - відбилося на прибутках компанії в цілому.

Через пандемію український авіаперевізник зазнає збитків на десятки мільйонів доларів, і керівництво компанії відзначає, що без держпідтримки у них можуть бути великі проблеми.

"Торік ми заплатили 200 млн грн податків і зборів. У цьому році повинні були заплатити 400 млн грн. Замість цього нам загрожує банкрутство, а державі - мінус 100 млн грн через те, що всі наші 1 300 високооплачуваних фахівців стануть на біржу праці", - розповів в одному зі своїх інтерв'ю співвласник SkyUp Airlines Олександр Альба.

Статистика по авіації, дійсно, невтішна, кажуть експерти. Падіння на ринку пасажирських перевезень України склало більше ніж 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І поки немає підстав говорити про ослаблення Євросоюзом та іншими країнами коронавірусних обмежень і відкриття кордонів, що могло б пожвавити галузь.

Трохи в більш сприятливій ситуації опинилася перевізники в великих континентальних державах - США, Росії, Китаї. Їх виручають внутрішні перевезення.

Деякі іноземні перевізники заручилися фінансовою підтримкою своїх держав і тепер агресивно видавлюють конкурентів з решти ринків.

"Українські перевізники поки не домовилися з урядом про будь-які дотації. Тому припинення перельотів деякими українськими авіакомпаніями виглядають досить реальною перспективою", - зазначив у розмові глава авіаційного сектора юридичної фірми Kinstellar Олексій Бурчевський.

Водночас 28 вересня завершився введений урядом 30-денний термін обмеження в'їзду іноземців в Україну. У разі, якщо не буде прийнято нових обмежувальних заходів, іноземці зможуть відвідувати нашу країну з дотриманням тих же правил, які встановлені для тих українців, які повертаються з-за кордону.

"Наскільки це пожвавить український ринок авіаперевезень, важко сказати. Аналіз закордонного досвіду свідчить, що навряд чи національні перевізники зможуть впоратися з кризою самотужки, без фінансової підтримки держави або реструктуризації боргів кредиторами", - підкреслила в розмові член Асоціації юристів України, керівник практики банкрутства Юридичної групи LCF Олена Волянська.

Аналогічна ситуація склалася для галузі в усьому світі. Державну підтримку отримали далеко не всі авіакомпанії, в більшості випадків були дотовані великі національні авіаперевізники.