Компанія Dragon Capital розширює базу активів

Компанія Dragon Capital продовжує розширювати свої активи. Недавньою великою покупкою компанії UCPIH Ltd, яка входить в групу Dragon Capital, був банк Вадима Новинського. Тепер керівники компанії - Томаш Фіал і Іван Світек - оформили нову угоду з придбання комплексу «Амтел». Розташований в с. Білогородка, Київська область, офісно-логістичний комплекс має площу 100 208 кв. м.

Логістичний комплекс класу "А" розташований безпосередньо на фасаді траси T1012, між Одеською та Житомирською трасами за 6 км від кільцевої дороги Києва.

"Ми раді оголосити про придбання 11-го логістичного комплексу в наш портфель складської нерухомості", - коментує Володимир Тимочко, керуючий директор з прямих інвестицій Dragon Capital.

Комплекс "Амтел" стане найбільшим об'єктом в портфелі, а його покупка дозволить наростити площу складів під управлінням Dragon Capital на правому березі Дніпра до 294 000 кв.м, і в цілому в Україні - до 391 000 кв.м. У компанії відзначили, що планують продовжувати інвестиційну активність в цьому секторі, в тому числі через реалізацію індустріальних парків "Е40" в Києві і "М10" у Львові.

У цьому році планується розпочати будівництво перших черг цих проєктів площею 25 500 кв.м і 14 500 кв.м відповідно.