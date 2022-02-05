Компанія Hyzon Motors відкриває представництво в Австралії

18:41 04 лютий Київ, Україна

Компанія з виробництва комерційних автомобілів з нульовим рівнем викидів Hyzon Motors заявила про створення своєї нової штаб-квартири в Мельбурні, столиці австралійського штату Вікторія та другому за величиною місті країни, повідомляє H2 View.



Головна штаб-квартира Hyzon Motors знаходиться у Сінгапурі. Керівництво компанії зазначає, що для її створення штаб-квартири в Мельбурні – один із ключових етапів розвитку на даний момент, це допоможе Hyzon рости на ринках Австралії, Нової Зеландії та Океанії та підтримувати існуючі проекти та ініціативи у цьому регіоні.



Після завершення будівництва нової штаб-квартири в Мельбурні, об'єкт складатиметься з корпоративних офісів, виставкового залу, складу та невеликого складального підприємства. Передбачається, що воно створить понад 100 нових робочих місць. Hyzon Motors вже підписала партнерські угоди із Королівським автомобільним клубом штату Вікторія, а також місцевою компанією екстреної допомоги на дорогах.