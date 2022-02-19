Компанії Міненерго отримали 1,5 млрд збитків

Невтішними виявилися підсумки роботи за перший квартал 2021 року для Міністерства енергетики. Згідно зі звітом енергетичних держкомпаній про реалізацію фінансового плану, з початку року вони отримали 1,6 мільярда гривень збитків.

Зокрема, 30 підприємств отримали збитки в 1,614 мільярда гривень, а 7 компаній принесли прибуток у 1,9 мільйона грн, одне підприємство в I кварталі виявилося беззбитковим, інформує ЕП.

Найбільш збиткові державні підприємства Міненерго:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат - 341 100 000 грн

ДП «Первомайськвугілля» - 232 800 000 грн

ДП «Львіввугілля» - 209 400 000 грн

ДП «Лисичанськвугілля» - 151 600 000 грн

ДП «Торецьквугілля» - 147 400 000 грн.

Раніше Антимонопольний комітет України з'ясував, що учасники ринку енергетичного вугілля синхронно підвищували ціни на продукцію для потреб ТЕС і ТЕЦ за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості в 2016-2019 роках.

Також повідомлялося, що Міністерство енергетики пропонує встановити нульову ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, що використовують біопаливо. Міністерство енергетики розробляє рішення щодо збільшення податку на викиди CO2 та використання цих коштів для компенсації різниці виробникам «зеленої» електроенергії.