Компанії Коломойського повернули Укрнафті 1 млрд гривень

Фірми Ігоря Коломойського поступово виплачують дебіторську заборгованість Укрнафті за поставлену їм в 2015 році нафта. Як повідомили в прес-службі Укрнафти, в період з травня по липень 2020 року Виблях повернуто 250 млн гривень боргу. Остаточний борг компаній Коломойського становить близько 6 млрд гривень.

Загальна сума погашеної заборгованості склала понад 1 млрд грн з грудня 2019 року, говориться в повідомленні.

Оплата проходить в рамках плану реструктуризації дебіторської заборгованості за світовими угодами з компаніями Техтрейд Груп, Гарант-УТН, Галнафта, Торговий дім Прікарпатьенефтетрейд і Котлас. Ці компанії пов'язують з Ігорем Коломойським.

Реструктуризація передбачає погашення боргу частинами протягом 3-6 років. У суму виплати також будуть включені відсотки, нараховані на залишок заборгованості після січня 2020 року.

Станом на початок грудня 2019 року загальна сума заборгованості становила 7,47 млрд грн.

Дебіторська заборгованість за поставлену нафту виникла в 2015 році.

У 2016 році Укрнафта подала шість судових позовів на суму 7,6 млрд грн. Суди задовольнили п'ять позовів компанії.

9 січня стало відомо, що Укрнафта пробачила нафтопереробному комплексу Галичина борг за постачання нафтового газу на 6,5 млн грн. Контрольний пакет акцій НПК належить групі Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова

21 квітня 2020 Укрнафта дала розстрочку компаніям з орбіти Приватні Коломойського на 7 млрд грн.