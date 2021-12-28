Коломойський і Боголюбов купували бізнес на гроші «ПриватБанку»

Американська газета Pittsburgh Post-Gazette провела розслідування щодо бізнесу, який мали в США Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. За даними, українські олігархи володіли низкою компаній, куплених на гроші, виведені з АТ "ПриватБанк". Розслідування показало, що в переліку підприємств значаться: 1 готель, 2 офісних парки, 5 хмарочосів для оренди під офіси, 13 сталеливарних заводів.

Журналісти заявили, що ознайомилися з сотнями судових документів і заяв, федеральними звітами. Вони також говорили з колишніми працівниками заводів олігарха. За їхніми даними, Коломойський і партнери володіли активами в Огайо, Західній Вірджинії, Мічигані і Кентуккі. Гроші на їхню покупку нібито переказували з ПриватБанку на підставні компанії на Британських Віргінських островах, а після - в США.

Відзначається, що для покупки нерухомості в США переказали не менше $490 млн. Слідство встановило, що в США фігуранти ввезли ще $268 млн, говориться в матеріалі.

За даними журналістів, до 2016 року Коломойський і партнери купили, зокрема, такі активи:

- компанія Niagara LaSelle (займається сталлю) за $236,1 млн;

- сталеливарний завод CC Metals and Alloys в Кентуккі за $188,1 млн;

- Kentucky Electric Steel за $110,6 млн;

- сталеливарний завод Michigan Seamless Tube під Детройтом за $81 млн;

- Corey Steel в Іллінойсі за $43 млн.

- холдинг сталеливарних заводів Warner Steel, в який спочатку вклали $20 млн;

- хмарочос в Клівленді за $18,5 млн;

- велику мережу стільникового зв'язку в Іллінойсі $16,5 млн.

До 2016 року чотири сталеливарні компанії, які пов'язують з Коломойським, оголосили дефолт з боргом у $381 млн.

Видання зазначає, що на підприємствах олігарха були погані умови праці та безпеки. Зокрема, повідомляється про вибухи на його заводах і травми співробітників.