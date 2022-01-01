Коломойський, Ахметов і Боголюбов отримали урядові позики США на підтримку свого бізнесу

Американська вуглевидобувна компанія United Coal і три дочірніх компанії, що належать компанії "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського виявилися серед 27 американських підприємств з річним доходом понад $ 1 млрд, які отримали пільгові позики в США.
Про це повідомила американська неурядова організація Project on Government Oversight (POGO).
Компанії, що належать Ахметову, отримали $ 21 млн позики. Гроші були виділені в рамках урядової програми підтримки малого бізнесу Paycheck Protection Program, яку уряд США затвердив, щоб допомогти підприємцям утримати працівників під час економічної кризи, викликаного пандемією.
В рамках програми компанії можуть отримати кредити, які потім можуть бути списані, за умови, якщо вони збережуть всі свої робочі місця.
Всього в межах Paycheck Protection Program виділили $ 659 млрд на підтримку малого бізнесу.
Дохід United Coal за минулий рік становить понад $ 1,5 млрд, компанія займається видобутком і експортом вугілля з США.
У компанії повідомили, що витратили $ 21 млн допомоги для утримання тисячі сорок чотири працівників, для сплати оренди та комунальних послуг. Згідно з правилами, позики для малого бізнесу в США можуть отримати і великі компанії, якщо кількість їх працівників не перевищує зазначеної норми. Для вугільної індустрії вона становить 1250 робітників.
Урядову допомогу через пандемію отримали також компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яких Мін'юст США звинувачує в розкраданні і відмиванні грошей. Самі олігархи відкидають всі звинувачення.
Бізнес Коломойського і Боголюбова отримав $ 13,3 млн урядових позик. Гроші надійшли компаніям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group і Optima 777.
Про це повідомила американська неурядова організація Project on Government Oversight (POGO).
Компанії, що належать Ахметову, отримали $ 21 млн позики. Гроші були виділені в рамках урядової програми підтримки малого бізнесу Paycheck Protection Program, яку уряд США затвердив, щоб допомогти підприємцям утримати працівників під час економічної кризи, викликаного пандемією.
В рамках програми компанії можуть отримати кредити, які потім можуть бути списані, за умови, якщо вони збережуть всі свої робочі місця.
Всього в межах Paycheck Protection Program виділили $ 659 млрд на підтримку малого бізнесу.
Дохід United Coal за минулий рік становить понад $ 1,5 млрд, компанія займається видобутком і експортом вугілля з США.
У компанії повідомили, що витратили $ 21 млн допомоги для утримання тисячі сорок чотири працівників, для сплати оренди та комунальних послуг. Згідно з правилами, позики для малого бізнесу в США можуть отримати і великі компанії, якщо кількість їх працівників не перевищує зазначеної норми. Для вугільної індустрії вона становить 1250 робітників.
Урядову допомогу через пандемію отримали також компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яких Мін'юст США звинувачує в розкраданні і відмиванні грошей. Самі олігархи відкидають всі звинувачення.
Бізнес Коломойського і Боголюбова отримав $ 13,3 млн урядових позик. Гроші надійшли компаніям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group і Optima 777.
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