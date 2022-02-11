Кількість вакансій на ринку праці збільшується

12:11 22 вересень Київ, Україна

Ринок праці в період карантину дуже похитнувся. Однак останні зведення показують, що роботодавці готові дати більше вакансій населенню, і тенденція ринку праці стрімко зростає.

Сьогодні на сайтах вакансій опубліковано 54,5 тисячі активних вакансій, тоді як станом на 12 березня на сайті розміщувалось 54 тисячі вакансій.

Засновник платформи Артур Михно вважає, що в разі відсутності повторних криз, з IV кварталу 2020 року може початися зростання вакансій. При цьому українцям пропонують роботу за кордоном. На початку літа на сайтах було зафіксовано 6,7 тисячі вакансій, пов'язаних з працевлаштуванням в інших країнах. На початку вересня кількість вакансій скоротилася, проте минулого тижня знову зросла до 7,2 тисячі.

Раніше НБУ відзначав зростання кількості вакансій після ослаблення карантину. Збільшилася кількість вакансій, що обумовлено відновленням роботи ресторанів і транспорту. Збільшилася й активність населення з пошуку роботи.

Також відновлюється ділова активність населення як у сфері послуг, так і в промисловості. Протягом тижня ціни на харчові продукти в середньому не змінилися. Подешевшали овочі та фрукти, компенсуючи подорожчання м'яса птиці, молока та кондитерських виробів.