Кількість вакансій на ринку праці збільшується

12:11 22 вересень Київ, Україна

Ринок праці в період карантину дуже похитнувся. Однак останні зведення показують, що роботодавці готові дати більше вакансій населенню, і тенденція ринку праці стрімко зростає.

Сьогодні на сайтах вакансій опубліковано 54,5 тисячі активних вакансій, тоді як станом на 12 березня на сайті розміщувалось 54 тисячі вакансій.

Фото: Кризис работы сокращается – вакансий в Украине становится больше

Засновник платформи Артур Михно вважає, що в разі відсутності повторних криз, з IV кварталу 2020 року може початися зростання вакансій. При цьому українцям пропонують роботу за кордоном. На початку літа на сайтах було зафіксовано 6,7 тисячі вакансій, пов'язаних з працевлаштуванням в інших країнах. На початку вересня кількість вакансій скоротилася, проте минулого тижня знову зросла до 7,2 тисячі.

Фото: Кризис работы сокращается – вакансий в Украине становится больше

Раніше НБУ відзначав зростання кількості вакансій після ослаблення карантину. Збільшилася кількість вакансій, що обумовлено відновленням роботи ресторанів і транспорту. Збільшилася й активність населення з пошуку роботи.

Також відновлюється ділова активність населення як у сфері послуг, так і в промисловості. Протягом тижня ціни на харчові продукти в середньому не змінилися. Подешевшали овочі та фрукти, компенсуючи подорожчання м'яса птиці, молока та кондитерських виробів.