Кількість платників податків в Україні скоротилася

13:34 06 жовтень Київ, Україна

Дані Податкової служби вже сформували реєстр платників податків на 2021 рік. Їх виявилося на 254 юридичні особи менше, ніж у 2020 році. Загальна кількість становить 1375.

Державна податкова служба України затвердила реєстр великих платників податків на 2021, в нього увійшли 1 375 суб'єктів господарювання. У порівнянні з реєстром на 2020 рік кількість підприємств скоротилася на 254 платники. Це пов'язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих.

Так, відповідно до Податкового кодексу України, платник податків - це, зокрема, юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 млн євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України (крім митних платежів) за такий же період перевищує еквівалент 1,5 млн євро.

Раніше загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до держбюджету, становила 1 млн євро. Включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 вже відбувалося за оновленими критеріями. Кількість великих платників податків в реєстрі на 2020 рік виросла на 12%, або на 187 юридичних осіб до 1 660.