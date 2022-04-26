Коливання показників зростання промислового виробництва в Україні

21:06 23 липня Київ, Україна

Показник зростання української промисловості на початок 2021 року демонстрував досить непогані результати.

Якщо докладніше, то зростання промислового виробництва України в червні становило 1,1%, що значно поступається приросту в травні - 5,4% і квітні - 13%.

Про це свідчать дані Держслужби статистики.



При цьому наголошується, що в порівнянні з травнем цього року промислове виробництво залишилося на колишньому рівні, а з урахуванням сезонного коригування знизилося на 0,7%.



Так, у переробній промисловості зростання склало 2%, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - 2,5%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря був зафіксований спад на 5,5%.



Влада обіцяє модернізувати українську промисловість протягом 10-12 років. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тільки для зниження рівня шкідливих викидів до 35% від рівня 1990 року Україні необхідно понад 100 млрд євро капітальних інвестицій.