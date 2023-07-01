Коли в Україні планується 5G від Київстар

Компанія Київстар в особі керівника Олександра Комарова розповіла про нові плани. Про те, як компанія переживає кризу, коли планується поява 4G в київському метро та про плани на 5G.

Розкажіть, як ви зустріли карантин? У «Київстар» працюють тисячі людей, що з ними сталося?

Ми нікого не звільняли, нічого не скорочували, нічого не «підрізали». В цілому, індустрія продуктивна і ефективна з точки зору HR-витрат до доходу і досить стабільна щодо будь-яких типів криз.

Ви має на увазі телеком?

Так, телеком.

Ми на сьогоднішній день бачимо, що попит на базові послуги зріс. Звичайно, структура споживання змінюється, але ми продовжуємо працювати в нормальному режимі, з оглядкою на все ті обмеження, які на нас накладають.

Наприклад, людей перевели на удаленку?

Так. Ми були до цього дуже непогано технологічно готові досить давно. Уже кілька років в компанії є вільний графік: він має на увазі, що людина може працювати віддалено протягом одного або декількох днів в тиждень за згодою свого керівництва.

Але масштаб цієї події торкався 25-30% співробітників компанії, зараз же ми працюємо в режимі, коли 80% співробітників в компанії працюють на віддаленому або на такому «гібридному» режимі - коли 90% часу віддалено, але в силу якихось технологічних процесів співробітнику необхідно побувати в офісі: наприклад, польовому інженеру потрібно заїхати в регіональний офіс, щоб взяти ключі від базової станції і здійснити там відповідні роботи з утримання, ремонту і т.д.

З боку складається враження, що ви не просто стабільно проходите криза, але і зуміли заробити «мільйон» грошей: люди використовують послуги мобільних операторів, не дивлячись ні на що. Але мені цікаво: на чому ви втрачаєте зараз? Роумінгу немає, витрати на кібербезпека виросли.

Це все є. Відразу зазначу, що доходи знижуються щодо наших планів і дуже істотно. Тобто об'єктивно економічна активність в країні знижується, люди споживають більше, але в рамках поточної моделі ринку, коли вони платять за місяць, якийсь позитивної еластичності ми не відчуваємо. Так, на 20% більше використовують голосові сервіси, але це не має ніякого відображення в доходах операторів. Але при цьому є прямо пропорційні втрати, які ми намагаємося компенсувати.

Перш за все, це роумінг. Доходи від роумінгу - практично нуль. Далі - зниження активності в сегментах малого і середнього бізнесів, і ми це відразу відчули: частина сервісів ставиться на паузу. Економіка - це живий організм, який миттєво реагує на зміни ринкової кон'юнктури. Дуже сильно просіли доходи від міжнародних дзвінків, з урахуванням міграції, яка була, і на 60% впали доходи від роздрібної мережі.

Уже багато років говорять про те, що «голос» падає. Як зараз йдуть справи, є сплеск? Люди ніби як почали частіше користуватися дзвінками.

Голосовий трафік зріс десь на 17-18% відносно періоду до карантину. З урахуванням розміру абонентської бази «Київстар», це дійсно дуже багато. При чому зросла як і кількість дзвінків, так і середня тривалість. Люди кажуть і частіше, і приділяють цьому більше часу. Але це явище тимчасове і потихеньку зі згортанням карантинних заходів, клієнти повертаються до звичного споживання послуг.

Коли почався карантин, усі раптом почали говорити про проблему, якої раніше не було: а чи витримають мережі? YouTube зрізав якість, Netflix зрізав якість. Мій інтернет вдома чи живий. Розкажіть про те, як йдуть справи в Україні?

В Україні у мобільних операторів - не тільки «Київстар» - є істотний запас міцності. Ми відчуваємо зрослу навантаження, реагуємо на це, але поки не бачимо критичного або вузького місця в нашій інфраструктурі, яка не дозволила б нам обслужити навантаження, яка може ще вирости на 15-20%. Ми готові обслужити зростаючі потреби в рамках тієї інфраструктури, яка у нас є.

Зараз активніше, ніж раніше, використовую 4G. Ви самі бачите тенденцію, щоб користувачі активніше переходили з 3G на 4G, замінювали SIM-карти?

На жаль, навпаки, тенденція пригальмувати. Це пов'язано як раз з обмеженням мобільності і тим, що частина торгових точок закрилася. З 400 наших монобрендових магазинів працює близько 70%, решта - в закритих ТЦ. Продажі в відкритих точках впали на 50-60%, обсяг сервісних операцій знизився на 30%. Попит на заміну SIM-карт виріс, але через те, що число точок і клієнтів стало менше, все сильно стислося.

Ситуація в країні буде відображатися на швидкості розвитку мережі 4G в Україні?

Так, так чи інакше, це буде мати своє відображення. Я дуже сподіваюся, що ми уникнемо цього сценарію. Як мінімум, на сьогоднішній день ми розрахували свій бюджет за курсом 29 грн / $: і бачимо, що з певним напруженням, але свою інвестиційну програму виконуємо. Якщо цей тиск буде різко посилюватися і станеться радикальний обвал нацвалюти - жоден оператор не зможе виконати інвестиційну програму.

«Київстар» залишається прибутковою компанією?

Так.

Але потрібно розуміти, що телеком-компанія - високо інвестиційний бізнес. Тільки для того, щоб підтримувати, не розвивати, треба інвестувати близько 10% від доходу. Для того, щоб розвиватися, треба інвестиції подвоювати, а в деякі періоди інвестувати 40-50% від доходу.

Коли чекати в Україні 5G?

Я вважаю, що десь у 2022 році повинні пройти аукціони на частоти та ліцензії, і десь з 2023 року почнеться будівництво, точніше комерційна експлуатація мереж 5G. Я не дуже вірю в якесь масштабне, килимове будівництво 5G по Україні. Занадто низький купівельний попит, тобто об'єктивно, ми країна з найнижчим чеком в Європі від одного абонента. Нам буде складно інвестувати в новий напрям. До того ж, на відміну від LTE, 5G не дає такого якісного стрибка. На сьогоднішній день є потреба, це потреби на 99% закриті стандартом LTE.

5G стане швидше за необхідне для операторів, ніж для користувачів. Ми бачимо точки концентрації наших абонентів, особливо в великих містах, і розуміємо, що впремося в можливості LTE: технологія просто не зможе обслужити попит. Ось тоді ми і почнемо добудовувати 5G.

І ще одне питання, яке цікавить всіх жителів столиці: інтернет в метро з'явиться раніше плані?

Так. Початковий план - перший квартал наступного року. Поки ми вже по тим темпам, за якими ми рухаємося, все три оператора, то виходимо на останній квартал цього року. Тобто я поки не кажу грудня ця або листопад, але ми десь вже один квартал виграли. Тут карантин мав позитивний ефект - ми змогли будуватися, поки метро «простоювало».