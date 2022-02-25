Книгу скарг і пропозицій скасують - Мінекономіки

12:57 02 жовтень Київ, Україна

Книгу скарг і пропозицій хочуть спростити. Нова постанова Міністерства економіки України пропонує замінити наявний формат внесення скарг від клієнтів.

У Міністерстві економіки України скасували Книгу скарг і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства в зв'язку з втратою своєї законодавчої дії наказу № 349, який було раніше прийнято ще від 24.06.1996 р.

Відзначимо, що мова йде про постанову № 1130 від 16.06.2020 року. Раніше кожне підприємство в Україні мало окрему книгу для скарг і відгуків, в якій споживачі висловлювалися про рівень обслуговування і при бажанні залишали свій позитивний або негативний коментар.

Зараз же замість такої форми соціального контролю в закладах буде існувати окремий куточок покупця, в якому буде вказана вся необхідна інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу з наданням потрібних контактів і адрес.

Нагадаємо, що в Україні більше ніж 20% відсотків українців працюють без офіційного працевлаштування. Вказується, що за період другого півріччя поточного року кількість неформально зайнятого населення склала 3,291 млн осіб вікової категорії 15-70 років.