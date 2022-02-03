Китайський сервіс таксі DiDi скасував запуск в Україні

Китайський агрегатор таксі DiDi скасував запуск в Україні, офіс компанії, який відкрили у 2021 році, закрили, а всіх співробітників було звільнено.
Це пов'язано з тим, що у 2021 році компанія вийшла на IPO у США та залучила 4,4 млрд доларів. Тоді уряд Китаю вимагав у сервісу припинити реєстрацію нових користувачів у Китаї та видалити програми з місцевих онлайн-платформ.
Уряд був незадоволений тим, що сервіс вийшов на IPO у США, а не на місцевих біржах. Наприкінці 2021 року компанія повернулася до Китаю.
Вона зазнала фінансових втрат, і їй довелося провести скорочення в офісах інших країн. План виходу на український ринок заморозили.
DiDi є китайською компанією у сфері транспортних послуг зі штаб-квартирою у Пекіні. DiDi надає різні послуги як: таксі, оренда автомобілів, спільні поїздки, велопрокат і т.д. У 2021 році стало відомо про плани компанії вийти на український ринок.
* IPO (від англійської Initial Public Offering - первинна публічна пропозиція) - це перше публічне розміщення щойно випущених акцій для великої кількості можливих інвесторів. На світовому ринку ця процедура стимулює продаж цінних паперів підприємства на біржі та залучення вільних грошей на відкритому ринку.
Це пов'язано з тим, що у 2021 році компанія вийшла на IPO у США та залучила 4,4 млрд доларів. Тоді уряд Китаю вимагав у сервісу припинити реєстрацію нових користувачів у Китаї та видалити програми з місцевих онлайн-платформ.
Уряд був незадоволений тим, що сервіс вийшов на IPO у США, а не на місцевих біржах. Наприкінці 2021 року компанія повернулася до Китаю.
Вона зазнала фінансових втрат, і їй довелося провести скорочення в офісах інших країн. План виходу на український ринок заморозили.
DiDi є китайською компанією у сфері транспортних послуг зі штаб-квартирою у Пекіні. DiDi надає різні послуги як: таксі, оренда автомобілів, спільні поїздки, велопрокат і т.д. У 2021 році стало відомо про плани компанії вийти на український ринок.
* IPO (від англійської Initial Public Offering - первинна публічна пропозиція) - це перше публічне розміщення щойно випущених акцій для великої кількості можливих інвесторів. На світовому ринку ця процедура стимулює продаж цінних паперів підприємства на біржі та залучення вільних грошей на відкритому ринку.
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