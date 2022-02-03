Китайський сервіс таксі DiDi скасував запуск в Україні

07:55 03 лютий Київ, Україна

Китайський агрегатор таксі DiDi скасував запуск в Україні, офіс компанії, який відкрили у 2021 році, закрили, а всіх співробітників було звільнено.

Це пов'язано з тим, що у 2021 році компанія вийшла на IPO у США та залучила 4,4 млрд доларів. Тоді уряд Китаю вимагав у сервісу припинити реєстрацію нових користувачів у Китаї та видалити програми з місцевих онлайн-платформ.

Уряд був незадоволений тим, що сервіс вийшов на IPO у США, а не на місцевих біржах. Наприкінці 2021 року компанія повернулася до Китаю.

Вона зазнала фінансових втрат, і їй довелося провести скорочення в офісах інших країн. План виходу на український ринок заморозили.

DiDi є китайською компанією у сфері транспортних послуг зі штаб-квартирою у Пекіні. DiDi надає різні послуги як: таксі, оренда автомобілів, спільні поїздки, велопрокат і т.д. У 2021 році стало відомо про плани компанії вийти на український ринок.

* IPO (від англійської Initial Public Offering - первинна публічна пропозиція) - це перше публічне розміщення щойно випущених акцій для великої кількості можливих інвесторів. На світовому ринку ця процедура стимулює продаж цінних паперів підприємства на біржі та залучення вільних грошей на відкритому ринку.