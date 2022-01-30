Китайська фірма Yili стала ТОП-1 в рейтингу найдорожчих молочних брендів

19:31 16 вересень Київ, Україна

Вартість молочного бренду Yili виросла на 13% за останній рік, при цьому аналітики відзначають, що такий розрив між китайським і французьким брендом Danone швидше за все буде рости.



Водночас на третьому місці



Водночас на третьому місці рейтингу найдорожчих молочних брендів - також китайська компанія - Mengniu. На четвертому - голландська Frisco, п'яте місце - у бренду Arla, шосте - в Amul.

На сьомому місці бренд Anlene, на восьмому - Anchor. Дев'яте місце в рейтингу найдорожчих молочних брендів займає японський Yakult, десяте - в Almarai.

Попри зниження в рейтингу індійського бренду Amul (торік він був п'ятим), аналітики Brand Finance стверджують, що в молочному секторі ця компанія є однією з найбільш швидкозростаючих у 2020 році. Вартість бренду зросла на 25% до $3,1 млрд. Сама компанія пояснює це розвитком інфраструктури в сільській місцевості.



Своєю чергою лідер рейтингу китайська Yili сьогодні вкладає всі гроші для досягнення мети - охоплення 2 млрд споживачів до кінця 2020 року. Зокрема, всередині країни Yili інвестувала понад $4,5 млрд в будівництво майданчика з виробництва високоякісної органічної молочної продукції.