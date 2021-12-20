Китайці подали позов на рішення Зеленського про "Мотор Січ"

Справа між китайськими акціонерами і керівництвом «Мотор Січі» відкрита у Верховному Суді. Згідно з інформацією, китайські інвестори подали позов щодо указів Володимира Зеленського про введення санкцій з блокуванням активів і забороною на в'їзд в країну керівникам компаній з КНР від 28 і 29 січня 2021 року.

В рамках справи Верховний Суд зажадав від СБУ як співвідповідача за позовом надати докази, які стали основою для рекомендацій РНБО про застосування санкцій до компаній з КНР, які згодом були затверджені указом президента України.

Судові засідання за позовом китайських акціонерів "Мотор Січ" призначені в Верховному Суді на 5 квітня і 22 квітня 2021 року.

За словами адвокатів, китайські акціонери АТ "Мотор Січ" Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Twinstar Holdings SA. в позові з вимогою про скасування санкційних указів президента України вказали на їхню незаконність в зв'язку з відсутністю обґрунтованих підстав, оскільки компанії, які потрапили під дію санкцій, ведуть законну діяльність, законно придбали акції компанії "Мотор Січ" і не здійснювали жодних дій, спрямованих на порушення безпеки України.

Співвідповідачами за позовом стануть СБУ, яка виступила ініціатором санкцій, і РНБО, який прийняв рішення про їхнє застосування.