Китай оштрафував інтернет-гіганта Амазон за порушення антимонопольного законодавства

12:47 23 листопад Київ, Україна

Китай оштрафував технологічних гігантів за порушення антимонопольного законодавства, повідомляють ЗМІ.

Йдеться про 43 угоди, укладені з 2012 року, про які керівництво не повідомило владу. З кожної фірми стягнуть по пів мільйона юанів – це 78 тисяч доларів.

Під санкції потрапив, зокрема, інтернет-гігант Амазон. Саме на нього Пекін почав наступати, коли засновник концерну Джек Ма виступив із критикою дій китайської влади.



Незалежні оглядачі вважають, що комуністична верхівка прагне посилити контроль над інтернет-платформами. За аргумент приймає ризик зловживання ринковим становищем, яке техногіганти начебто використовують для придушення конкуренції. А ще кивають на опір зловживанню даними споживачів.