Китай як найбільший експортер масок

16:50 05 серпня Київ, Україна

Китай є найбільшим постачальником масок по всьому світу. Основними імпортерами стали США і Євросоюз. Доходи від виробництва китайських масок з початку пандемії виросли майже в 4 рази.



Китайські компанії в перший рік пандемії заробили близько 90 мільярдів доларів на експорті медичних масок та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Про це йдеться в звіті Інституту світової економіки Петерсона (PIIE).



Якщо в 2019 році виторг від продажу ЗІЗ становив 22,9 мільярда доларів, то в 2020 році - 88,1 мільярда.



53,8 мільярда доларів із загальної суми припадає на маски і респіратори, 16,8 мільярда - на щитки для обличчя, 10,8 - на захисний одяг, а 3,9 мільярда - на рукавички.



У квітні 2020 року експортна ціна однієї медичної маски зросла на 720,8% в порівнянні з груднем 2019-го.



Засоби індивідуального захисту Китай постачав переважно в США і Євросоюз.