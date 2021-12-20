Китай і Україна налагоджують торговельні зв'язки

Український і китайський представники зустрілися і уклали союз про експорт. Так, віцепрем'єр-міністр України і посол КНР прийшли до висновку, що Китай зацікавлений в постачанні українських харчових продуктів.

В ході зустрічі Ольги Стефанишиної і Фань Сяньжуна обговорювався стан виконання рішень 4-го засідання Комісії зі співробітництва між урядами України та КНР.

«Учасники зустрічі обговорили напрямки збільшення взаємного товарообігу та інвестиційного співробітництва. Посол Фань Сяньжун зазначив, що Китай зацікавлений у збільшенні експорту українських товарів, особливо продовольства», - йдеться в повідомленні.

Стефанишина зазначила, що «Україна є однією з найбільших країн Європи» і виконує роль моста «між Заходом і Сходом, Північчю і Півднем».

«Це створює значні торговельні можливості для світових виробників розвивати свої потужності саме в Україні. Ми також зацікавлені підтримувати динаміку торгівлі з Китаєм, відкривати нові товарні ринки КНР і продовжувати діалог щодо реалізації інвестиційних проєктів», - заявила Стефанишина.

Українська сторона повідомила представникам КНР про хід консультацій з бізнесом щодо зацікавленості в розвитку низки торгових векторів з Китаєм і пріоритетних галузей інвестиційного співробітництва. Зокрема, серед пріоритетних напрямків інвестицій сторони бачать: сільське господарство (розвиток індустріальних парків, виробництво і поставку сої, вирощування великої рогатої худоби), екологічні проєкти (переробка вторинної сировини), розвиток інфраструктури (контейнерних залізничних перевезень, портової та аеропортової інфраструктури, виробництва електроавтобусів, проєкти «смартсіті») та ін.

Сторони домовилися про прискорення роботи над дорожньою картою реалізації «Програми співробітництва України і КНР в Ініціативі спільного будівництва «Економічного пояса шовкового шляху» і «Морського шовкового шляху 21 ст.» («Програма «Пояс і Шлях»). Програму підписали на 4-му засіданні комісії, що дає можливість українському бізнесу у співпраці з китайськими партнерами отримувати адміністративну підтримку з КНР і доступ до фінансування проєктів в пріоритетних напрямках.