Кирило Тимошенко про масштабну реконструкцію обласних лікарень

16:17 29 липня Київ, Україна

Стало відомо, що вже в 2022 році почнеться масова реконструкція всіх обласних лікувальних установ, це стосується як дорослих, так і дитячих корпусів.

Про це повідомив Кирило Тимошенко під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація", передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



"Наше завдання - реконструювати всі відділення і корпуси всіх обласних лікарень: одну дитячу і одну дорослу лікарню в кожному обласному центрі", - сказав він.



На цей момент готується проєктно-кошторисна документація. Орієнтовна вартість проєкту становить 20 млрд грн з державного бюджету.