"Київстар" не підтримуватиме 3G

17:55 01 грудень Київ, Україна

Найбільший з українських операторів стільникового зв'язку "Київстар" готовий пожертвувати технологією 3G у 2025 році.

На такий крок компанія може піти для більш ефективного управління мережею, повідомив президент компанії Олександр Комаров у ході пресконференції у Києві.

"У майбутньому потрібно буде більше уваги приділяти ефективному налагодженню управління мережею і для цього, ймовірно, у перспективі 2025 року доведеться відмовитися від використання технології 3G", - зазначив Комаров.

При цьому він наголосив, що у світі є певне розчарування технологією 5G, і надії на інтерес B2B-сектору до технології поки що не виправдовуються.

"Запуск 5G буде виправданий, коли кількість смартфонів із підтримкою технології в мережі досягне 20% від загальної кількості девайсів, зараз це близько 1%", – додав Комаров.

Довідка. "Київстар" - найбільший український оператор телекомунікацій, обраний майже 26 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1 млн користувачів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, включаючи 4G. Наразі 88,5% населення України мешкає на території дії мережі LTE Київстар.



Акціонери "Київстар" – міжнародна група VEON, головний офіс у Нідерландах. Акції Групи обертаються на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Компанія "Київстар" 23 роки працює в Україні, і визнана найдорожчим брендом України, найбільшим платником податків у галузі зв'язку, найкращим роботодавцем та соціально-відповідальною компанією.