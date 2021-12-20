Кияни обурені: нові МАФи у місті з'являються під покровом ночі

11:26 18 листопад Київ, Україна

У ніч проти 18 листопада на вулиці Лагерній у Шевченківському районі Києва невідомі встановили МАФ на газоні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Володимир Бойко.

МАФ з'явився між будинками 38 та 42 майже навпроти головного офісу компанії «Київстар». Все відбувалося близько 23 години 17 листопада.

Журналіст звернувся до мера Києва Віталія Кличка та голови Шевченківської державної районної адміністрації у місті Київ Олега Гаряги з проханням відреагувати на ситуацію.



Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу "Експоцентр України" біля станції метро "Виставковий центр" було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, які розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.

Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення щодо нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.