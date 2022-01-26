Київ візьме участь у Міжнародній виставці нерухомості у Каннах

08:31 26 січень Київ, Україна

Столиця України представить делегацію на одній із найпрестижніших міжнародних виставок нерухомості MIPIM 2022 року.



Інвестиційна виставка MIPIM (фр. Le Marché International des Professionnels de l'immobilier – міжнародний ярмарок професіоналів нерухомості) відбудеться 15-18 березня 2022 року у Каннах (Франція). Головною темою виставки буде «Керуючи змінами у місті» (Driving Urban Change),



Відповідальним за організацію участі Києва у виставці визначено Департамент економіки та інвестицій КМДА. Підписано відповідне розпорядження КМДА.



Протягом 4 днів MIPIM відвідують найвпливовіші гравці з усіх секторів міжнародної індустрії нерухомості. Виставка дає неперевершений доступ до найбільшої кількості проєктів розвитку та джерел капіталу по всьому світу. Тому це гарна нагода представити потенціал Києва.



MIPIM – це майданчик для найбільш інноваційних та яскравих проєктів, змістовних конференцій, дискусій та виступів, місце зустрічі тисяч топменеджерів, інвесторів, компаній та зацікавлених відвідувачів.



Одна з головних світових подій для інвесторів уперше відбулася у 1990 році, а з 2004 року на виставці представляє свої проєкти Україна.



У пандемію виставку відвідувало понад 20 тисяч осіб, серед яких представники місцевих адміністрацій, інвестори, архітектори, сервіс-провайдери, корпоративні орендарі, групи готелів та готельні оператори, бізнес-провайдери з 89 країн, включаючи Францію, Німеччину, Велику Британію, Італію, Іспанію, США, країни Скандинавії, Центральної та Східної Європи, Близького Сходу, Азії, Африки.



Минулого року, враховуючи пандемію, захід відбувся у гібридному форматі — з фізичними та онлайн-заходами. Незважаючи на те, що наша країна не була представлена окремими стендами, у MIPIM September Edition взяли участь українські делегати.