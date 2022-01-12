КБ Південне і завод Південмаш постачатимуть двигуни для європейської ракети Vega

15:11 30 квітень Київ, Україна

Як повідомила пресслужба заводу Південмаш, поряд з уже чинним договором про постачання блоків маршового двигуна, італійська компанія Avio S.p.A, яка є основним підрядником для космічної ракети легкого класу Vega, готова купити у заводу 10 додаткових двигунів РД-843.

В Італії підтвердили готовність до розширення співпраці ще 28 квітня. Сума контракту - майже €6 млн.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, домовленість "свідчить про надійність і конкурентність інженерних розробок української ракетно-космічної галузі". На Південмаші висловили подяку дипломатам, які були на зв'язку з керівництвом Avio S.p.A. і Італійським космічним агентством.

Чинний контракт на поставку 11 блоків маршового двигуна розрахований до 2023 року; сім блоків вже поставлені, ще один відвантажать замовнику найближчим часом, а три знаходяться в процесі складання. Всього за час співпраці поставлено більше 20 блоків.

Особливість українського блоку - можливість багаторазового запуску під час польоту (до п'яти включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.

ДОВІДКА. Одноразова чотириступінчата ракета легкого класу Vega - спільний проєкт Європейського космічного агентства й Італійського космічного агентства. Призначена для виведення супутників масою до 2000 кг на низьку опорну і полярну кругову орбіту висотою до 700 км.

Vega на 65% розроблена і зібрана в Італії, решта 35% вузлів ракети забезпечують Франція (15%), Іспанія (6%), Бельгія (5,63%), Нідерланди (3,5%), Швейцарія (1,34%), Швеція (0,8%) і Україна.

Вартість запуску Vega (тільки ракети з паливом) - €25 млн за умови двох запусків за рік, і €22 млн, якщо запусків чотири. Після 14 ідеальних місій Vega відмовила вперше 11 липня 2019 року через дефект конструкції теплозахисту 2-го ступеня, і другий - 17 листопада 2020-го через дефект збірки сходинки.

Блок маршового двигуна РД-843 на четвертій сходинці Vega розробили в КБ Південному і серійно виробляють на "Південмаші" в Дніпрі.