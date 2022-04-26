Казахська компанія Kaspi.kz купує платіжний сервіс Portmone

Казахська компанія Kaspi.kz планує до кінця цього року викупити всі права на користування українським сервісом Portmone. Приблизна вартість угоди становитиме близько $15 млн.
Найбільша фінтехкомпанія Казахстану Kaspi.kz купує український сервіс Portmone Group через компанію Kaspi Pay. Про це повідомляє AIN.UA.
Сторони не розголошують умови угоди. Повідомляється, що Kaspi.kz купує 100% бізнесу у нинішнього власника. Операцію планують закрити до кінця 2021 року, відповідні запити вже направлені в АМКУ і Національний банк України. За даними видання, сума угоди може становити приблизно $15 млн.
Kaspi.kz позиціонує себе як супер додаток, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс і т. д.
Угода дозволить компанії з Казахстану відразу ж отримати ліцензії для роботи з Visa і Mastercard в Україні, партнерами яких вже є Portmone.
Як зазначає видання, Kaspi.kz також розглядає Україну як потенційне місце для найму розробників і запуску IT-хабу в майбутньому.
Найбільша фінтехкомпанія Казахстану Kaspi.kz купує український сервіс Portmone Group через компанію Kaspi Pay. Про це повідомляє AIN.UA.
Сторони не розголошують умови угоди. Повідомляється, що Kaspi.kz купує 100% бізнесу у нинішнього власника. Операцію планують закрити до кінця 2021 року, відповідні запити вже направлені в АМКУ і Національний банк України. За даними видання, сума угоди може становити приблизно $15 млн.
Kaspi.kz позиціонує себе як супер додаток, в якому доступні десятки різних функцій: платіжна система, банківські продукти, маркетплейс і т. д.
Угода дозволить компанії з Казахстану відразу ж отримати ліцензії для роботи з Visa і Mastercard в Україні, партнерами яких вже є Portmone.
Як зазначає видання, Kaspi.kz також розглядає Україну як потенційне місце для найму розробників і запуску IT-хабу в майбутньому.
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