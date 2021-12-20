Категорія «стажування» - новий законопроект для ФОП

11:30 15 липень Київ, Україна

Законопроектом №3812 пропонується ввести категорію «стажування» на суб'єктах малого підприємництва. У Верховній Раді зареєстровано законопроект №3812 "Про внесення змін до Закону України" Про зайнятість населення "щодо стимулювання створення нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва».

Законопроектом пропонується ввести категорію «стажування» на суб'єктах малого підприємництва. Це придбання особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на новому робочому місці, перевірки і встановлення відповідності проведеної роботи до початку працевлаштування особи під безпосереднім керівництвом працівника суб'єкта малого підприємництва та / або самого суб'єкта малого підприємництва на умовах, визначених договором про стажування (новий п. 21-1 Закону "про зайнятість населення").

Зауважимо, що зараз таке поняття відсутнє на рівні законодавчих актів, і закріплено лише в підзаконному нормативно-правовому акті відомчого характеру. Крім того, в Законі окремою статтею 27-1 пропишуть особливості стажування громадян з метою працевлаштування на суб'єктах малого підприємництва. Суб'єкти малого підприємництва можуть проводити стажування осіб до початку їх працевлаштування на умовах, визначених договором про стажування.

Порядок укладення договору про стажування та типову форму договору затверджує КМУ. Відповідний договір реєструється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції.