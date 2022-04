23:06 27 липня Київ, Україна

На сьогодні рейтинг кращих авіакомпаній світу очолюють Катарські авіалінії Qatar Airways. Такий різкий стрибок до успіху обумовлений високим рівнем безпеки і обслуговування в період пандемії.



Катарська Qatar Airways визнана авіакомпанією року редакцією порталу AirlineRatings.com. Як повідомляється у вівторок, 27 липня, рейтинг Top Airlines in the World враховує безпеку польотів, обслуговування на борту, комфорт пасажирів і маршрути авіаперельотів, а також реакцію авіакомпаній на пандемію коронавірусу COVID-19.

Qatar Airways була визнана кращою авіакомпанією за інноваційні рішення для салонів літаків, рівень обслуговування на борту і "прихильність роботі в період пандемії COVID-19".



Qatar Airways піднялася на вісім рядків вгору. До цього перше місце займала Air New Zealand. Всього до рейтингу увійшло 20 авіакомпаній, при цьому більшість з них утримали позиції 2020 року.



У п'ятірку лідерів також увійшли найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand, сінгапурська Singapore Airlines Ltd., найбільший авіаперевізник Австралії Qantas Airways Ltd. і Emirates Airlines зі штаб-квартирою в Дубаї.



У щорічний рейтинг можуть потрапити тільки авіакомпанії, у яких є сім зірок безпеки. Він заснований на історії аварійності, інцидентах, пов'язаних з пілотами, урядових перевірках і тепер також з критеріями, що стосуються безпеки в умовах пандемії коронавірусу, включаючи заходи соціального дистанціювання, дезінфекцію літаків і наявність масок у екіпажу.



