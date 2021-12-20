Карантин призвела до скорочення пасажирських перевезень

12:22 21 липень Київ, Україна

Державна служба статистики України оприлюднила дані за перше півріччя 2020 року. Згідно з ними транспортні перевезення скоротилися більш ніж на 43% в порівнянні з першим півріччям 2019 року. У цифрах - це всього 1,21 млрд пасажирів.

Фахівці Держстату кажуть, що пасажирооборот транспортних компаній за звітний період склав 22,9 млрд пас. / Км, що на 58,9% менше показника за вказаний період минулого року.

Згідно з інформацією відомства, залізничним транспортом за період з січня по червень скористалося 32,1 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 58,9% менше, ніж роком раніше, а послугами автомобільного транспорту - 513,8 млн пасажирів (на 43,4% менше).

Пасажирські авіаперельоти скоротилися на 67% - до 2 млн чоловік.

Крім цього, в першому півріччі трамваями скористалося 200,9 млн пасажирів (-35,8%), метрополітеном - 176,6млн (-50,3%), тролейбусами - 285,1 млн (-40,3%). Послуги з перевезення пасажирів водним транспортом зменшилася на 93,2% і склала близько 10 тис. Чоловік.

Нагадаємо, що державна компанія перевізник «Укрзалізниця» збільшить своїм збитки через наслідки карантину. Очікується, що ситуація для компанії погіршиться в півтора-два рази, що в перспективі може загрожувати українцям підвищенням цін на перевезення. Про це йдеться в повідомленні компанії. Вказується, що поки що підвищувати тарифи для споживачів компанія не збирається. У той же час, кожен місяць концерн втрачає близько одного мільярда гривень через наслідки карантину.