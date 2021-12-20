Капсула для евтаназії: Швейцарська компанія отримала ліцензію на свою розробку

14:51 07 грудень Київ, Україна

У Швейцарії компанія Exit International, яка розробила спеціальну капсулу для евтаназії Sarco, отримала ліцензію на її використання.



Про це повідомили на сайті компанії.



Капсула друкується на 3D принтері, а людина, яка планує зробити евтаназію, активізує процес зсередини після того, як відповість на кілька питань. Модуль, як зазначають розробники, легко транспортувати, тому процес можна проводити, наприклад, на свіжому повітрі.



Для проведення евтаназії у Швейцарії використовують пентобарбітал натрію, який змушує людину спочатку заснути протягом двох-п'яти хвилин, а потім впасти в глибоку кому і померти. Однак дозволена для використання капсула діє за іншим принципом: внутрішній простір заповнюють азотом, швидко знижуючи рівень кисню з 21 до 1% приблизно за 30 секунд.

“Людина почуватиметься трохи дезорієнтованою і може відчути легку ейфорію, перш ніж знепритомніє. Смерть настає через гіпоксію та гіпокапнію, нестачу кисню та вуглекислого газу відповідно. Немає паніки, немає відчуття ядухи”, – переконують розробники.

Поки що існує всього два прототипи капсули, а третій знаходиться на етапі завершення друку в Нідерландах. Якщо все піде добре, третю машину маємо підготувати для експлуатації у Швейцарії у 2022 році.



Минулого року 1300 людей у Швейцарії пішли з життя за допомогою евтаназії. Зробити це можуть як громадяни країни, так і іноземці, які мають показання щодо процедури.



Самогубство з професійною допомогою вважається легальною процедурою, зокрема, у Нідерландах, Люксембурзі, Колумбії, Швейцарії, Японії, Канаді та деяких штатах США. Такою евтаназію вважають і в Бельгії, де для дорослих її дозволили проводити у 2002 році, а у 2014 році можливість добровільно піти з життя стала доступною і для дітей. У вересні минулого року цю процедуру в країні вперше було проведено 17-річному хлопцеві.