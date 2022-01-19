Капіталізація Apple впала на 8%

Компанія Apple втратила майже 180 млрд доларів в результаті торгів на біржі, що склало 8% вартості компанії. Як повідомляється, це рекордне падіння вартості компанії за всю історію ринку США.

Проте, капіталізація Apple як і раніше істотно перевищує $ 2 трлн.

Без урахування 2020 року, попередній антирекорд був встановлений соцмережею Facebook, ринкова вартість якої в червні 2018 року за одну сесію скоротилася на $ 119 млрд (акції подешевшали на 19%) через негативні прогнози фінансових показників на тлі скандалу з Cambridge Analytica.

Крім того, декілька днів назад в березні 2020 року денне падіння капіталізації Apple і Microsoft Corp. перевищувало $ 150 млрд.

Американські фондові індекси завершили торги в четвер різким падінням на тлі самих істотних втрат технологічного сектора за кілька місяців. Апетит інвесторів погіршився після ралі ринку минулого місяця, пише Інтерфакс.

Індекс Dow Jones Industrial Average до закриття торгів впав на 807,77 пункту (2,78%) - до 28292,73 пункту. Індикатор продемонстрував найістотніший одноденний спад з 11 червня.

Standard & Poor's 500 опустився на 125,78 пункту (3,51%) і склав 3455,06 пункту.

Nasdaq Composite впав на 598,34 пункту (4,96%) - до 11458,10 пункту.

"Акції демонструють істотне зниження в процентному вираженні, особливо технологічний сектор, однак це відбувається після істотного недавнього ралі. Техсектор довго не реагував на фундаментальні фактори", - прокоментував CNBC експерт Vital Knowledge Адам Крісафуллі.

Днем раніше американський фондовий ринок завершив торги на рекордних рівнях на тлі надій інвесторів на прогрес в розробці тестів і вакцини проти коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, цієї осені Apple збирається почати продажі нового флагманського смартфона iPhone12, який повинен стати першим пристроєм компанії з підтримкою технології 5G.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, якщо Конгрес не прийме необхідні заходи щодо Amazon, Apple, Facebook і Google, він зробить це сам за допомогою виконавчого указу.