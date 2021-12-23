Які сайти найчастіше відвідували українці у листопаді 2021 року?

17:34 23 грудень Київ, Україна

Компанія Kantar CMeter опублікувала рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за листопад 2021 року. Новий звіт свідчить, що «Чорна п'ятниця» вплинула на популярність інтернет-магазинів.



Так, у листопаді на 5% збільшився трафік:

Rozetka.com.ua;

Prom.ua;

Olx.ua;

Aliexpress.ru.

У Epicentrk.ua та Hotline.ua трафік зріс на 3%.



Показово, що за тиждень, протягом якого тривали розпродажі з нагоди чорної п'ятниці, топ-25 сайтів містив 10 майданчиків для онлайн-шопінгу. Серед магазинів, які не потрапили у добірку, але суттєво піднялися у рейтингу (порівняно з жовтнем):

Eva.ua – 36 місце проти 81;

Comfy.ua - 26 місце проти 40.

Карантинні обмеження та запровадження віддаленого навчання в освітніх закладах повернули портал Naurok.com.ua до найпопулярніших сайтів – відразу на 16-те місце.



Єдиний портал новин, що потрапив у рейтинг - Tsn.ua з показником охоплення 19,6%.



У той же час перша трійка лідерів залишається незмінною: