Які компанії увійшли в рейтинг найдорожчих брендів України

11:46 24 квітень Київ, Україна

Навіть в умовах пандемії коронавірусу сумарна вартість найдорожчих брендів України збільшилася на 1,5%. Як і раніше, рейтинг таких брендів очолили: Київстар ($225,48 млн), Розетка ($210,42 млн), Дарниця ($187,23 млн), Моршинська ($173,25 млн) і Нова пошта ($170,01 млн).

Традиційно до рейтингу потрапляють тільки українські бренди. Мультинаціональні, створені за межами країни, не розглядаються.

При складанні списку не враховувалися суб'єктивні показники, що складно піддаються вимірюванню. Також за дужками залишили ключові макроекономічні показники: такі, як динаміка ВВП, темпи інфляції і т.д., оскільки через пандемію коронавірусу українська економіка за 2020 рік знизила темпи зростання на 4%.

"Українські компанії стали менш сприйнятливі до проблем в економіці, а в кризу лідери виграють в порівнянні з тими, хто наздоганяє їх. Тому що у важкі часи люди хочуть довіряти тим, кому вони несуть свої гроші. А довіра - це чи не ключова складова бренду, а отже, і його вартості". - йдеться в статті.

Відзначається, що найбільше зростання вартості брендів продемонструвала трійка лідерів - Київстар, Розетка і фармакологічна компанія Дарниця.

"І не дивно: в саму верхівку рейтингу потрапляють саме ті компанії, для яких бренд і його сприйняття в суспільстві - не порожній звук", - відзначають автори рейтингу.

У підсумковий список рейтингу увійшли представники понад десятка галузей: харчової та алкогольної промисловості, паливно-енергетичного і будівельного бізнесу, онлайн-комерції, дистриб'ютори побутової техніки та портативної електроніки, роздрібні торговельні мережі, банки, телеком-компанії, фармацевтичні гіганти, логістичні та транспортні компанії.

Відзначимо, що згідно з попереднім рейтингом, загальна вартість пів сотні найбільших брендів України за рік зросла на 100 мільйонів доларів.