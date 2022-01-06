Які компанії увійшли в рейтинг найдорожчих брендів України

Навіть в умовах пандемії коронавірусу сумарна вартість найдорожчих брендів України збільшилася на 1,5%. Як і раніше, рейтинг таких брендів очолили: Київстар ($225,48 млн), Розетка ($210,42 млн), Дарниця ($187,23 млн), Моршинська ($173,25 млн) і Нова пошта ($170,01 млн).
Традиційно до рейтингу потрапляють тільки українські бренди. Мультинаціональні, створені за межами країни, не розглядаються.
При складанні списку не враховувалися суб'єктивні показники, що складно піддаються вимірюванню. Також за дужками залишили ключові макроекономічні показники: такі, як динаміка ВВП, темпи інфляції і т.д., оскільки через пандемію коронавірусу українська економіка за 2020 рік знизила темпи зростання на 4%.
Відзначається, що найбільше зростання вартості брендів продемонструвала трійка лідерів - Київстар, Розетка і фармакологічна компанія Дарниця.
У підсумковий список рейтингу увійшли представники понад десятка галузей: харчової та алкогольної промисловості, паливно-енергетичного і будівельного бізнесу, онлайн-комерції, дистриб'ютори побутової техніки та портативної електроніки, роздрібні торговельні мережі, банки, телеком-компанії, фармацевтичні гіганти, логістичні та транспортні компанії.
Відзначимо, що згідно з попереднім рейтингом, загальна вартість пів сотні найбільших брендів України за рік зросла на 100 мільйонів доларів.
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