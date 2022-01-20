Яка робота чекає українців у Польщі

Зневірившись знайти гідний заробіток на батьківщині, багато українців їдуть на заробітки в інші країни. Якщо раніше українці їздили більше на сезонні роботи, то зараз наші фахівці виїжджають за трудовими договорами на легальних умовах.

За даними аналітиків компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, тільки в липні у Польщі зареєстрували 22 тис. нових іноземних трудових мігрантів. Всього, за даними Фонду соціального забезпечення Польщі, в реєстрі 628 тис. іноземців-платників страхових внесків. І в першу чергу - це українці.

У компанії відзначили, що пандемія - шанс для польських роботодавців утримати трудових мігрантів, які збиралися раніше на заробітки в інші країни. Однак якщо на державному рівні не буде більш лояльної візової програми, а також сприяння асиміляції українців, після локдауна вони все частіше будуть вибирати не Польщу, а, наприклад, Чехію та Німеччину.

«Поки що потік українців до Польщі найбільш стабільний через найбільш зручну логістику та відносно стійку економічну ситуацію в Польщі. Одночасно зростає пропозиція роботи з боку польських роботодавців у логістиці, харчовому виробництві, меблевій галузі, виробництві побутової техніки та будівництві. У цих сферах робота для українців буде до кінця року», - йдеться в повідомленні.

У Gremi Personal також відзначають, що в цьому році в серпні значно менше українців, які працюють в Польщі, які стали тимчасово виїжджати в Україну, щоб підготувати дітей до нового навчального року. При цьому відчутне зростання трудових мігрантів очікується з вересня, коли традиційно українці їдуть на роботу в Польщу, а польські підприємства, які їх працевлаштовують, збільшують обсяг виробництва перед новорічними святами.