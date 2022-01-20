Яка робота чекає українців у Польщі

Зневірившись знайти гідний заробіток на батьківщині, багато українців їдуть на заробітки в інші країни. Якщо раніше українці їздили більше на сезонні роботи, то зараз наші фахівці виїжджають за трудовими договорами на легальних умовах.
За даними аналітиків компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, тільки в липні у Польщі зареєстрували 22 тис. нових іноземних трудових мігрантів. Всього, за даними Фонду соціального забезпечення Польщі, в реєстрі 628 тис. іноземців-платників страхових внесків. І в першу чергу - це українці.
У компанії відзначили, що пандемія - шанс для польських роботодавців утримати трудових мігрантів, які збиралися раніше на заробітки в інші країни. Однак якщо на державному рівні не буде більш лояльної візової програми, а також сприяння асиміляції українців, після локдауна вони все частіше будуть вибирати не Польщу, а, наприклад, Чехію та Німеччину.
У Gremi Personal також відзначають, що в цьому році в серпні значно менше українців, які працюють в Польщі, які стали тимчасово виїжджати в Україну, щоб підготувати дітей до нового навчального року. При цьому відчутне зростання трудових мігрантів очікується з вересня, коли традиційно українці їдуть на роботу в Польщу, а польські підприємства, які їх працевлаштовують, збільшують обсяг виробництва перед новорічними святами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі