Яка робота чекає українців у Польщі

11:12 06 вересень Київ, Україна

Зневірившись знайти гідний заробіток на батьківщині, багато українців їдуть на заробітки в інші країни. Якщо раніше українці їздили більше на сезонні роботи, то зараз наші фахівці виїжджають за трудовими договорами на легальних умовах.

За даними аналітиків компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, тільки в липні у Польщі зареєстрували 22 тис. нових іноземних трудових мігрантів. Всього, за даними Фонду соціального забезпечення Польщі, в реєстрі 628 тис. іноземців-платників страхових внесків. І в першу чергу - це українці.

У компанії відзначили, що пандемія - шанс для польських роботодавців утримати трудових мігрантів, які збиралися раніше на заробітки в інші країни. Однак якщо на державному рівні не буде більш лояльної візової програми, а також сприяння асиміляції українців, після локдауна вони все частіше будуть вибирати не Польщу, а, наприклад, Чехію та Німеччину.

фото: трудовая миграция украинцев приобрела форму исхода

«Поки що потік українців до Польщі найбільш стабільний через найбільш зручну логістику та відносно стійку економічну ситуацію в Польщі. Одночасно зростає пропозиція роботи з боку польських роботодавців у логістиці, харчовому виробництві, меблевій галузі, виробництві побутової техніки та будівництві. У цих сферах робота для українців буде до кінця року», - йдеться в повідомленні.

У Gremi Personal також відзначають, що в цьому році в серпні значно менше українців, які працюють в Польщі, які стали тимчасово виїжджати в Україну, щоб підготувати дітей до нового навчального року. При цьому відчутне зростання трудових мігрантів очікується з вересня, коли традиційно українці їдуть на роботу в Польщу, а польські підприємства, які їх працевлаштовують, збільшують обсяг виробництва перед новорічними святами.