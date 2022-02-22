Як вибрати дешевий і надійний б/у автомобіль

Багато українців при покупці авто можуть дозволити собі лише вживаний автомобіль. Як купити надійний старий автомобіль - правильний вибір допоможуть зробити поради від експертів. А автомобільні експерти вже склали список надійних і бюджетних старих машин.

Так, автомобілі корейської марки Hyundai завжди відрізнялися надійністю. Особливо міська модель - Hyundai i10.

Незалежно від покоління, японський автомобіль Honda Civic вимагає своєчасного обслуговування та ремонту. Завдяки цьому машина служить довго і не підводить.

Гібридний Toyota Prius, незважаючи на складну технічну складову, виявився дуже надійним. Особливої уваги варті автомобілі другого покоління.

Кросовер Lexus RX отримав статус якісного і надійного автомобіля преміумсегмента. При покупці цього автомобіля на вторинному ринку потрібно бути вкрай уважним. Деякі автомобілісти нехтують своєчасним обслуговуванням, що відбивається на стані кросовера.

Простий рамний позашляховик Suzuki Jimny - відмінний варіант для любителів бездоріжжя. Цей автомобіль не примхливий і доставляє мало проблем власникові.

Родстер Mazda MX-5 відмінно підійде для любителів відступити від традицій. Зрозуміло, що перед покупкою автомобіль потрібно ретельно перевірити. Це допоможе уникнути проблем з постійними поломками.