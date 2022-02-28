Як зменшити кількість фосфатів у складі миючих засобів

09:09 01 червень Київ, Україна

Рівень забруднення водного басейну України досяг масштабу загальнодержавної катастрофи. Зволікання прийняття рішення щодо обмеження забруднення вод в річках і озерах дійсно смерті подібне. Українських виробників миючих засобів можуть зобов'язати зменшити кількість фосфатів у складі. В уряді вже почали розробку відповідного законопроєкту. По суті, це компроміс, адже повністю заборонити фосфати в миючих засобах не вдалося, така спроба робилася в 2019 році.

Переходити на нові стандарти пропонують поступово. Передбачається, що нові вимоги будуть поширюватися не тільки на пральні порошки, а й інші миючі засоби, як побутові, так і промислові.

Дискусії про можливість зменшити кількість фосфатів в складі миючих засобів йдуть в Україні вже давно. При цьому багато країн у світі вже на законодавчому рівні ввели обмеження або повні заборони на використання таких хімічних сполук.

У Міністерстві захисту навколишнього середовища сподіваються, що нове законодавство допоможе зменшити цвітіння великих річок, а водоканали стануть краще справлятися з очищенням стічних вод.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як вибрати найменш шкідливий пральний порошок.