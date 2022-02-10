Як супермаркети маніпулюють постачальниками, встановлюючи власні ціни на продукти

08:10 10 лютий Київ, Україна

Вітчизняні торгові мережі регулярно проводять акції, суттєво знижуючи ціни на молоко та молочні продукти. Вони «нагинають» виробників, які змушені йти на такі знижки, щоб залишитися в супермаркетах.

Про це розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.



Фахівець навів приклад, що молоко, яке коштує у супермаркетах 38 грн, поставляється мережам виробником за приблизною ціною 34 грн (15% становить націнка). Якщо ж постачальника змушують продавати молоко супермаркету за ціною 25 грн у межах акції, на кожній упаковці він втрачає 9 грн прибутку.



Фахівець додав, що у подібних діях супермаркетів немає жодної логіки, адже молочна галузь України зараз і так перебуває у стані тяжкої кризи на тлі рекордних цін на газ та зменшення у країні поголів’я корів.



«До подібних акцій виробник не має жодного відношення, це справа рук супермаркетів. Вони «нагинають» виробника, змушеного йти на такі знижки (акції, на щастя, не дуже тривалі, але, на жаль, регулярні), щоб залишитися у торгових мережах. Ті кажуть: "Не хочете – ми з вами не працюємо, візьмемо інших", – поскаржився Чагаровський.



Також експерт зазначив, що окрім безпосередньої торгової націнки, що встановлюють супермаркети – близько 15%, ритейл заробляє на постачальниках додаткові кошти, нав'язуючи їм супутні послуги при продажі товару, на зразок розміщення на полицях або протирання пилу.



«Умовно кажучи, якщо продукт поставляється на 100 грн, то мережа додає націнку 15%. Відповідно, на полиці він уже коштує 115 гривень. Але постачальник отримує оплату не 100 грн, а 70, тому що 30% він змушений віддати мережам за різні види послуг, що нав'язані йому», – пояснив Вадим Чагаровський.