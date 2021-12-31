Як вартість нафти впливає на Україну: 18 серпня 2020 року

13:31 18 серпень Київ, Україна

Вартість нафти постійно відгукується на економічну ситуацію в США. Стабілізація економіки світового лідера підвищують ставки на ринку нафти. Також на ціну впливає і постійний конфлікт США з Китаєм за яким спостерігає весь світ.

Світові ціни на нафту у вівторок, 18 серпня, впали. Так, ціна бареля Brent з постачанням в жовтні знизилася на 0,06 - до $ 45,34. Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures за станом на 10:42 за київським часом. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $ 42,8 (-0,21%).

Україна імпортує більшу частину споживаної нафти. За даними Держстату, за 2019 рік у країні було видобуто близько 1,6 млн тонн своєї нафти, тоді як імпорт склав 790,6 млн т. Також Україна імпортує більшу частину нафтопродуктів.

Чим дорожче нафта, тим вище ціни на продукти, які з неї отримують (бензин, дизель, мазут та інші продукти хімічної переробки). Правда, їх вартість змінюється не відразу після зміни цін на нафту в оптовій закупівлі, а з запізненням в декілька місяців.

Обвал цін на нафту, який стався навесні, пом'якшив наслідки удару коронакрізіса по економіці України. Зокрема, за підрахунками екс-заступника глави правління НБУ Олександра Савченка, якби не впали навесні ціни на нафту, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.

Також коливання цін на нафту побічно зачіпає і інші ринки. Справа в тому, що якщо один сировинний ринок просідає, це зачіпає всі сировинні ринки. Тобто, ціни на нафту, нехай і не прямо, впливають на виробництво експортних українських товарів і приплив валюти в країну.